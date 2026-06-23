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  4. Störung legt wichtige Bahnstrecke Leipzig-Dresden lahm

Weichenstörung Störung legt wichtige Bahnstrecke Leipzig-Dresden lahm

Zugausfälle, Ersatzbusse und Verspätungen: Was Bahnreisende auf der Strecke Leipzig–Dresden hinnehmen mussten – und wie es weitergeht.

Weichenstörung: Störung legt wichtige Bahnstrecke Leipzig-Dresden lahm
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Eine Weichenstörung hat die Bahnstrecke Leipzig-Dresden lahmgelegt. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa

Leipzig (dpa/sn) - Eine technische Störung bei Riesa hat den Zugverkehr auf der wichtigen Pendlerstrecke zwischen Leipzig und Dresden aus dem Takt gebracht. Nach Angaben der Deutschen Bahn fielen am Dienstag mehrere Stunden lang IC- und ICE-Züge zwischen den beiden Städten aus. Der von zahlreichen Pendlern genutzte Regionalexpress 50 fuhr von Leipzig aus nur bis Riesa und von Dresden aus bis Priestewitz. Zwischen Riesa und Priestewitz mussten die Reisenden in kurzfristig eingesetzte Ersatzbusse umsteigen.

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Am Nachmittag informierte die Bahn über ihre App, dass die Reparatur an der gestörten Weiche beendet sei. Die Züge sollten wieder zwischen Leipzig und Dresden fahren. Es müsse jedoch noch mit Verspätungen gerechnet werden.