„Darauf habt ihr doch bestimmt seit Wochen hingefiebert – Ich auf jeden Fall“, ruft Jennifer Voigt ins Mikrofon. Und damit ruft die Vorstandsvorsitzende des Suhler Karneval Verein Ikalla das erste Männerballett des Abends zu ihrem Auftritt auf. Die „Schwanenbombe“ aus Benshausen betreten die Bühne im ehemaligen Simson Kulturhaus in Heinrichs zum Weiberfasching im Seemanns-chic mitsamt Kapitänsmützen, weißen Hemden und einem Tau. Als „Drunken Sailors“lassen sie es auf der Bühne krachen. Es bleibt nicht der einzig Maritime Auftritt des Abends. So nutzt auch das Männerballett aus Springstille diese Welle und lässt sich gleich mit selbstgebautem kleinen Boot durch die bestens gelaunte Frauenmenge im Raum zur Bühne treiben. Hinter dem Bühnenbild – einer Tür nach Santa Marina – werden sie zu Verwandlungskünstlern, zeigen sich mal mit Urlaubsflair im Blumenhemd, mal im kurzen, weiß-blau gestreiften Einteiler.