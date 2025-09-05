Die große Mehrheit der Bundesbürger begrüßt den Willen der Bundesregierung, mehr Freiwillige für einen Wehrdienst in der Bundeswehr zu gewinnen. Rund zwei Drittel hätten auch nichts dagegen, wenn die seit 2011 ruhende Wehrpflicht für Männer irgendwann wiederkäme oder ein neuer Pflichtdienst für Männer wie Frauen eingeführt würde. Das zeigen repräsentative Zahlen des ZDF-Politbarometers von Freitag.