Wehrdienstreform Söder wettert gegen "Wischiwaschi-Wehrpflicht"

Berlin/München - CSU-Chef Markus Söder hat seine Kritik am neuen Wehrdienstgesetz aus dem Haus von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) verschärft. In der "Bild am Sonntag" verlangte er eine schnelle Rückkehr zur Wehrpflicht. "An der Wehrpflicht führt kein Weg vorbei. Halbe Sachen reichen nicht mehr. Eine Wischiwaschi-Wehrpflicht hilft niemandem", so der bayerische Ministerpräsident. "Freiwilligkeit kann nur ein erster Schritt sein. In Zeiten großer Bedrohung brauchen wir mehr als eine Fragebogen-Armee."