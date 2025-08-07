Die Wasserversorgung des Eisteichs im Englischen Garten allein durch die Kirchbrunnen-Quelle ist schon seit vielen Jahren mangelhaft. Zwar hat sich der Zulauf nach Reparaturen in der Lindenallee verbessert, auf zusätzliches Wasser aus dem äußeren Bleichgraben kann dennoch nicht verzichtet werden. Wenn das aber nicht zur Verfügung steht, dazu sommerliche Hitze herrscht, kann es gefährlich werden für den Wasserstand im Teich und für seine Bewohner. Genau dies war in den letzten Wochen der Fall.