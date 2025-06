Zwölfeinhalb Jahre hat Wolfgang Wehner die Geschicke des Instituts für Transfusionsmedizin Suhl (ITMS) gelenkt. Jetzt geht der 65-Jährige. Und zwar in den Ruhestand. Der Tag der offenen Tür im gerade fertiggestellten Erweiterungsbau der Blutspende, der für kommenden Samstag terminiert ist, wird der letzte Arbeitstag für Wolfgang Wehner sein. Dass dieser Bau, für den der Termin sportlich angesetzt war, nun tatsächlich fertig ist, ist ein Teil, aus dem die Zufriedenheit gemacht ist, mit der der Geschäftsführer des ITMS nun Abschied nimmt. Einen anderen Teil liefert der Fakt, dass der Abschied selbst gewählt ist. Und den wichtigsten Teil macht aus, dass Wehner ein wirtschaftlich gut aufgestelltes Haus hinterlasse, das er in Schieflage übernommen habe. „Wenn man bedenkt, dass ich als öffentlich verschriene Fehlbesetzung gestartet bin, habe ich doch ganz gut was geleistet“, so Wehner mit Blick auf die Anfangsphase, in der er sich einiger Anfeindungen erwehren musste. Das ist Geschichte.