Die Wehder haben auch in diesem Jahr wieder einen Umzug auf die Beine gestellt. Schulanfang lautete in diesem Jahr das Motto des bunten Zuges ab Wasserhäuschen. Voriges Jahr war die Hölle los. Das Wetter spielt nicht immer mit, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Dass die Kerwa auf der Wehd seit 1993 etwas Besonders ist, dafür sorgt eine engagierte Plangesellschaft. Die jungen Frauen und Männer kann man die ganze Kerwasaison über im Landkreis treffen, wenn sie bei anderen Kerwa-Veranstaltungen mitmachen, beispielsweise in Rauenstein und Heubisch oder beim Platreffen von Kirmesgesellschaften auf dem Schlossberg. Das fand heuer zum zweiten Mal statt und wird vielleicht auch eine Tradition. Seit vergangnem Jahr haben die Wehder Kerwamacher sogar eine eigene Fahne, die sie selber finanziert haben. Die Wehder sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Das zeigen sie nicht nur zur Kerwa, sondern auch in Notfällen. So sammelten sie beispielsweise im Sommer 2023 1200 Euro für die Betroffenen eines Wohnhausbrandes. Die Kerwa klingt am Montag mit einem musikalischen Frühschoppen ab 9 Uhr im Zelt aus. Am Abend schreitet man ab 19 Uhr zur Beerdigung mit Musik und Unterhaltung vom Pla.