Was sich vor einigen Wochen noch als ein Sturm im Wasserglas anfühlte, entwickelte sich am vergangenen Samstag in den Hildburghäuser Turnhallen in der Waldstadt zum Orkan. Pünktlich um 9 Uhr begrüßte der alte Präsident des VC HiLa, Jens Poprawa, die große Schar an Teams zum 8. Wegra-Junior-Cup des VC HiLa in der Werratalhalle der Kreisstadt. Nach kurzen Worten und dem Hinweis, dass heute in Thüringen zwei Großereignisse stattfinden würden, Rennsteiglauf und Wegra-Junior-Cup, stürzten sich dann auch die U12/U13-Mannschaften in ihren Wettkampf um Pokale, Medaillen und Sachpreise. In den kommenden, mehr als vier Stunden verzauberten die Jungs und Mädels aus ganz Thüringen die beiden Hallen in ein Volleyball-Märchen.