Sich begegnen. Miteinander reden. Aufeinander hören. So das Ziel der Andachtsreihe auf der Kirchenburg Walldorf. In überschaubarer Runde ist dabei die Hemmschwelle für Besucher gering, in der Diskussion nach der gemeinsamen Andacht und dem eigentlichen Vortrag sich selbst zu Wort zu melden. Und dabei mitunter ganz private Erlebnisse preis zu geben. „Über wunden“ – bewusst in zwei Worten geschrieben – war das Motto dieser bereits vierten Gesprächsrunde in diesem Jahr. „Über wunden“, sagt Superintendentin Beate Marwede, „das Überwinden von Herausforderungen ist in der Regel auch mit Wunden, mit (Ver-)Wunden verbunden.“ Sich 35 Jahre nach der Wiedervereinigung unseres Landes an die Jahre 1989/90 zu erinnern, an die Herausforderungen, die es in dieser Zeit für viele gab, sei ein guter Grund für einen Rückblick. Denn bei aller Euphorie jener Zeit – die „blühenden Landschaften“, die der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl so leichtfertig versprochen hatte, seien ja nicht auf Anhieb gekommen.