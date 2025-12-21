Der Wartburgkreis verfügt nach Mitteilung aus dem Landratsamt „über ein großes Netzwerk an ehrenamtlichen Wegepatinnen und Wegepaten, die die Orte und Wegewarte tatkräftig unterstützen. Sie prüfen Markierungen und Beschilderungen, melden Schäden, pflegen Wegeabschnitte und entfernen Müll entlang der Routen. Die Dankeschön-Wanderung bietet ihnen die Möglichkeit, sich auszutauschen, voneinander zu lernen und gemeinsam an der Weiterentwicklung des Wegenetzes zu arbeiten.“