Wegen Totschlags angeklagt "Ich bereue es" - Angeklagter zu tödlichem Armbrustschuss

Erfurt (dpa/th) - In der Verhandlung um einen tödlichen Streit mit einer Armbrust hat der Angeklagte die Schüsse auf das Opfer eingeräumt. "Ich wollte ihn nicht umbringen, aber es ist irgendwie passiert und ich bereue es auch", sagte der 25-Jährige bei seiner Einlassung vor dem Landgericht Erfurt, wo er wegen Totschlags angeklagt ist. Er wisse nicht, wie es habe passieren können. Er habe an dem Abend mehr Alkohol als üblich getrunken, es sei dunkel gewesen und er könne sich nicht mehr allzu gut an die Tat erinnern.