Wegen Straßenbau: Jetzt wird’s schwierig im Busverkehr

Eine innerörtliche Umfahrung ist nicht möglich. Der Verkehr wird ab Solz in Richtung Kaltensundheim über Stepfershausen - Unterkatz umgeleitet. Die Haltestellen Kreuzung Mehmels, Mehmels und Wahns werden nur eingeschränkt und als Rufbus bedient. Richtung Meiningen fahren die Linienbusse ab Unterkatz nach Stepfershausen – Solz weiter Richtung Meiningen. Die Ersatzhaltestellen befinden sich in Wahns auf dem Wendeplatz „In den Graswiesen“ und in Solz auf der Meininger Straße vor dem Abzweig nach Stepfershausen. Fahrgäste werden gebeten, sich von Montag bis Freitag zwischen 7 und 15.30 Uhr unter Telefon (03693) 84 54 10 bei der Einsatzleitung zu melden. Mögliche Verbindungen sind den örtlichen Aushängen zu entnehmen.

• Vollsperrung Kaltensundheim Mittelsdorfer Straße ab 7. April

Die Haltestelle am Gymnasium kann innerörtlich umfahren werden. Die Ersatzhaltestelle ist in Höhe der Gemeindeverwaltung in der Hauptstraße eingerichtet.