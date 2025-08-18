Das Ottilienbad schließt in wenigen Tagen, um grundlegend saniert zu werden. Schwimmunterricht, wie er in Thüringen in der dritten Klasse auf dem Stundenplan steht, ist daher in den kommenden zwei Jahren in der Schwimmhalle nicht möglich. Da die Sanierung des Bads aber wegen ausstehender Fördermittel seit Monaten verschoben worden war, hatte das Schulamt bereits im Vorjahr eine Alternative für Grundschüler aus Suhl, Zella-Mehlis und Oberhof parat, die auch in diesem Schuljahr zum Tragen kommt: Kompakter Schwimmunterricht im Freibad.