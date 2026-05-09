Wegen Personenkontrolle: 38-Jähriger verletzt Polizeibeamte in Ingolstadt

Der Mann sei zuvor einer Personenkontrolle in Ingolstadt unterzogen worden. Weil er den Angaben zufolge keine Ausweispapiere dabeihatte, sollte er mit auf die Wache genommen werden. Der 38-Jährige habe erst versucht wegzulaufen und sich dann gegen die Polizeibeamten gewehrt. Er versetzte demnach einer Polizistin einen Kopfstoß und versuchte, die Pistole eines weiteren Polizisten zu greifen.