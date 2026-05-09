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  4. 38-Jähriger verletzt Polizeibeamte in Ingolstadt

Wegen Personenkontrolle 38-Jähriger verletzt Polizeibeamte in Ingolstadt

Ein Mann soll von der Polizei kontrolliert werden. Er wehrt sich und attackiert laut Polizeiangaben stattdessen die Beamten. Dann versucht er, nach einer Dienstwaffe zu greifen.

Wegen Personenkontrolle: 38-Jähriger verletzt Polizeibeamte in Ingolstadt
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Der Mann versetzte der Polizistin einen Kopfstoß. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Ingolstadt (dpa/lby) - Ein 38-jähriger Mann hat zwei Polizeibeamte verletzt und laut Polizeiangaben versucht, nach der Dienstpistole eines Polizisten zu greifen. Er wurde demnach vorläufig festgenommen.

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Der Mann sei zuvor einer Personenkontrolle in Ingolstadt unterzogen worden. Weil er den Angaben zufolge keine Ausweispapiere dabeihatte, sollte er mit auf die Wache genommen werden. Der 38-Jährige habe erst versucht wegzulaufen und sich dann gegen die Polizeibeamten gewehrt. Er versetzte demnach einer Polizistin einen Kopfstoß und versuchte, die Pistole eines weiteren Polizisten zu greifen. 

Weitere Einsatzkräfte seien zur Verstärkung angerückt, um den Mann festzunehmen. Zwei Polizeibeamten wurden den Angaben zufolge bei dem Einsatz verletzt. Der 38-Jährige müsse sich unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.