Die Stadt- und Kreisbibliothek Bad Salzungen erhielt 2023 den Thüringer Bibliothekspreis, weil sie die Jury mit ihrem Konzept „Eine Bibliothek zum Erforschen, Entdecken und Erleben“ überzeugen konnte. Die besonderen Angebote, die Kundenorientierung und die Nachhaltigkeit waren ausschlaggebend, um Bibliothek des Jahres zu werden. Dazu zählen die vielen Kooperationen, Veranstaltungen und die besucherfreundlichen Öffnungszeiten. An sechs Tagen in der Woche kann man sich Bücher oder digitale Medien ausleihen. Doch nun muss man Einschränkungen hinnehmen, weil das Personal nicht ausreicht. Durch die vielen Zusatzangebote, Projekte und die 1250-Jahrfeier, die neben dem normalen Bibliotheksbetrieb gestemmt werden, sind zahlreiche Überstunden aufgelaufen. Hinzu kommen Urlaub und Krankheit. „Wir müssen die Notbremse ziehen“, sagt Fachdienstleiterin Dorit Reum. Mit zwei Festangestellten, zwei geringfügig Beschäftigten, einem Auszubildenden und ihrer eigenen, einrichtungsübergreifenden Leitungsstelle sei das Pensum nicht zu bewältigen. Dabei kann man aktuell noch auf die Unterstützung einer jungen Frau, die das Bundesfreiwilligenjahr in der Bibliothek absolviert, zurückgreifen. Ihr Einsatz in Bad Salzungen ist allerdings bald beendet, die Stelle noch nicht wieder besetzt. „Wir würden gerne wieder jemanden nehmen“, macht Dorit Reum auf die zu vergebene Stelle aufmerksam.