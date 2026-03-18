Wegen Iran-Krieg: Mehrheit skeptisch bei Regel gegen steigende Spritpreise

Berlin - Eine Mehrheit der Deutschen glaubt, dass die von der Bundesregierung wegen des Iran-Kriegs geplante Tank-Regel zu Preiserhöhungen keine Effekte oder sogar höhere Spritpreise zur Folge haben wird. Auf eine entsprechende Frage des Umfrageinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur antworteten 38 Prozent, sie rechneten mit in etwa gleichen Preissteigerungen, 37 Prozent erwarten höhere Steigerungen. Nur 12 Prozent glauben, dass die neue Regel die Preise drücken könnte. Der Rest antwortete mit "weiß nicht" oder machte keine Angabe.