In Thüringen gibt es einen großen Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Pflegeversorgung: Mit 70 Prozent bewerten im Freistaat deutlich mehr Menschen als im Bundesschnitt (62 Prozent) die Pflegesituation derzeit als nicht oder gar nicht gut. Jeder Zweite rechnet mit einer Verschlechterung innerhalb der kommenden zehn Jahre. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage durch das Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) im Auftrag der DAK-Gesundheit hervor.