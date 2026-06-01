Wegen höherer Kosten: Fahrpreise im Verkehrsverbund Mittelthüringen steigen

Erfurt (dpa/th) - Der Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) hebt die Preise für Fahrscheine an. Für eine Einzelfahrt in den Städten Erfurt, Weimar, Jena und Gera soll das Ticket ab 1. August drei Euro kosten statt bisher 2,90 Euro, teilte der VMT mit. Für eine Kindereinzelfahrt werden dann zwei Euro statt 1,90 Euro fällig und für eine Tageskarte innerhalb der City-Zone 7,60 Euro statt bisher 7,40 Euro. Das VMT Hopper Ticket kosten ab August 8,20 Euro statt 7,90 Euro. Die zuständigen Genehmigungsbehörden müssen den Plänen noch zustimmen, hieß es.