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  6. Fahrpreise im Verkehrsverbund Mittelthüringen steigen

Wegen höherer Kosten Fahrpreise im Verkehrsverbund Mittelthüringen steigen

Ab August zahlen Fahrgäste im VMT mehr fürs Ticket in Bus oder Straßenbahn. Wie stark die Preise steigen und warum das Deutschland-Ticket nicht betroffen ist.

Wegen höherer Kosten: Fahrpreise im Verkehrsverbund Mittelthüringen steigen
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Die Fahrt im Verkehrsverbund Mittelthüringen wird bald teurer. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Der Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) hebt die Preise für Fahrscheine an. Für eine Einzelfahrt in den Städten Erfurt, Weimar, Jena und Gera soll das Ticket ab 1. August drei Euro kosten statt bisher 2,90 Euro, teilte der VMT mit. Für eine Kindereinzelfahrt werden dann zwei Euro statt 1,90 Euro fällig und für eine Tageskarte innerhalb der City-Zone 7,60 Euro statt bisher 7,40 Euro. Das VMT Hopper Ticket kosten ab August 8,20 Euro statt 7,90 Euro. Die zuständigen Genehmigungsbehörden müssen den Plänen noch zustimmen, hieß es. 

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"Tarifanpassungen fallen uns nicht leicht. Sie sind aber notwendig, damit wir das Nahverkehrsangebot in Mittelthüringen weiterhin zuverlässig sichern können", sagte Sascha Georgy, Geschäftsführer des VMT. Mit der Anpassung regierten die Verkehrsunternehmen auf steigende Kosten, insbesondere in den Bereichen Energie, Personal und Infrastruktur, hieß es in einer VMT-Mitteilung. Bereits gekaufte, unentwertete Tickets zum bisherigen Tarif behalten bis Ende Oktober ihre Gültigkeit. Das Deutschland-Ticket sie von den Preiserhöhungen im VMT nicht betroffen - hier gelten die bundesweit einheitlichen Tarifregelungen. 

Änderungen sind auch bei Mindestlaufzeiten für Verträge vorgesehen. Statt bisher vier oder zwölf Monate soll die Mindestvertragslaufzeit künftig nur noch drei Monate betragen.