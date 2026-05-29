Neustadt an der Donau - Die IG Metall und der Autozulieferer Mahle haben sich der Gewerkschaft zufolge auf eine tarifliche Lösung für die Beschäftigten am Standort im niederbayerischen Neustadt an der Donau geeinigt. "Mit diesem Verhandlungsergebnis ist es gelungen, trotz der Schließung des Standorts wichtige soziale Absicherungen für die Beschäftigten durchzusetzen", sagte Rico Irmischer, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Regensburg, laut Mitteilung. Mahle äußerte sich am Abend zunächst nicht.