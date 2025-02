Was haben die Menschen im Sonneberger Ortsteil Unterlind gemeinsam? Sie wohnen allesamt in einer Straße namens Ortsstraße. Beim Ortsteilrat – der am Dienstagabend im Gemeindehaus tagte – kamen rund 20 Einwohner zusammen, um aus erster Hand zu erfahren, wie es nun mit dem Ausbau der Ortsstraße in den kommenden Jahren weitergehen soll. Ortsteilbürgermeister Sven Eisenhardt konstatierte, dass der momentane Bauabschnitt nicht wie geplant bis Ende 2024 fertiggestellt werden konnte. „Ich konnte allerdings beobachten, dass die Arbeiten heute wieder aufgenommen wurden“, gibt Eisenhardt zu Protokoll.