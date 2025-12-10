Doppeltes Corona-Pech für die deutschen Biathletinnen: Weltcupgesamtsiegerin Franziska Preuß und Selina Grotian fallen aus gesundheitlichen Gründen beim zweiten Weltcup des Olympia-Winters in Hochfilzen aus. Weltmeisterin Preuß (31) ist nach ihrer Corona-Infektion nicht wieder wettkampffähig. Grotian gab am Nachmittag bei Instagram bekannt, dass sich auch ihre Erkrankung als Corona-Infektion herausgestellt hat.