Vom einstigen Schandfleck, der Brachfläche im Eingangsbereich zur Schleusinger Innenstadt, ist längst nichts mehr zu sehen. Seit einem Dreivierteljahr herrscht reges Treiben auf der Baustelle der Arbeiterwohlfahrt „Alten-, Jugend- und Sozialhilfe“ (Awo AJS) in der Schleusinger Burgstraße. Ebenso lang ist diese nur dienstags und donnerstags befahrbar, montags, mittwochs und freitags für den Durchgangsverkehr gesperrt.
Wegen Baustelle in Schleusingen Burgstraße im Januar dicht
Katja Kempter 17.12.2025 - 16:00 Uhr