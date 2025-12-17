Vom einstigen Schandfleck, der Brachfläche im Eingangsbereich zur Schleusinger Innenstadt, ist längst nichts mehr zu sehen. Seit einem Dreivierteljahr herrscht reges Treiben auf der Baustelle der Arbeiterwohlfahrt „Alten-, Jugend- und Sozialhilfe“ (Awo AJS) in der Schleusinger Burgstraße. Ebenso lang ist diese nur dienstags und donnerstags befahrbar, montags, mittwochs und freitags für den Durchgangsverkehr gesperrt.