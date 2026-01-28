Wegen Bauarbeiten: Zugausfälle zwischen Wiesbaden und Aschaffenburg ab Freitag

Die Züge werden bis 20. Februar mit Zwischenhalt in Mainz-Kastel umgeleitet. Sie halten nicht in Mainz-Gustavsburg, Mainz-Römisches Theater und Mainz Hauptbahnhof. Fahrgäste können stattdessen die S-Bahn nutzen. Einzelne Züge halten zudem nicht in Mainz-Bischofsheim.