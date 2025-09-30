Wer auf dem Geisaer Berg an der Wegspinne Ketten-Apfelbach-Spahl steht, kann eine herrliche Aussicht in die Rhöner Landschaft genießen. Keinen schönen Anblick bot hingegen lange Zeit ein heruntergekommenes Wegekreuz, zugewachsen von Bäumen und Sträuchern. Udo Klinzing störte dieser Anblick. „Ein kaputtes Kreuz in der katholischen Rhön – das geht nicht“, sagt er. Deshalb ergriff er vor rund zwei Jahren die Initiative, um Abhilfe zu schaffen.