Wer wandert, hat Ansprüche. Touristen, die den Thüringer Wald zu Fuß erkunden wollen, marschieren nicht einfach querfeldein über Stück und Stein. Sie nutzen ausgewiesene, am liebsten sogar zertifizierte Routen. „Gütesiegel haben einen Einfluss darauf, ob man sich für eine Wanderregion oder für einen Weg entscheidet“, sagt Doreen Blau, Mitarbeiterin im Unesco-Biosphärenreservat Thüringer Wald mit Sitz in Schmiedefeld. Wenn sie die Wahl hätten, entschieden sich 63 Prozent der Wanderbegeisterten eher für einen ausgezeichneten Wanderweg, sagt sie.