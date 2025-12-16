In dem Raum in der zweiten Etage eines Gebäudes mitten in Kibera stehen Schulbücher eng an eng. Trotz der seit Wochen andauernden Schulferien ist der Leseraum voll. Zwei Mädchen sitzen nebeneinander vor einem aufgeschlagenen Schulbuch und machen sich eifrig Notizen, ein kleines Mädchen blättert durch ein Bilderbuch. Ein Jugendlicher hat die Ellbogen auf den Tisch gestützt und sein Hoodie tief ins Gesicht gezogen, ganz entrückt von der Außenwelt und vertieft in sein Buch. "Die Büchereien sind für die Kinder und Jugendlichen auch sichere Orte", sagt Julius Mutundu, der zu den Shofco-Organisatoren in Kibera gehört und selbst in dem Slum lebt.

Chancen schaffen für junge Leute

Das Fehlen von Chancen für Jugendliche ist angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit ein enormes gesellschaftliches Problem in dem ostafrikanischen Land. Hochschulabsolventen aus der Mittelschicht haben nach dem Abschluss Probleme, beruflich Fuß zu fassen. Ungleich schwieriger ist die Lage der jungen Leute, die in den Slums der Großstädte oder benachteiligten ländlichen Regionen aufgewachsen sind.

Greyson Nyenze ist einer derjenigen, die dabei helfen. Der hünenhafte Bäcker mit dem tiefen ansteckenden Lachen hat regelmäßig Jugendliche in seiner Backstube, denen er in drei Monaten sein Handwerk vermittelt. Mit einer Handwerkerausbildung wie in Deutschland mag das wenig zu tun haben - aber für die jungen Leute aus dem Slum ist es ein Einstieg ins Arbeitsleben.

Nyenze lässt Teig auf die Arbeitsplatte klatschen und formt Brotlaibe, während er spricht. "Es ist nicht nur das Handwerk, oder Backrezepte", sagt er. "Sie müssen auch lernen, dass es nicht reicht, an einem Tag gut zu arbeiten, sondern jeden Tag." So mancher Jugendliche hing nach der Schulentlassung auf der Straße rum, bis er oder sie in Nyenzes Backstube kam. Der Bäcker vermittelt nicht nur Backtechniken, sondern auch Selbstbewusstsein und Stolz auf geleistete Arbeit. Hat er keine Angst, dass so viel Auszubildende ihm Konkurrenz machen? Wieder lacht Nyenze. "Nein, nein, so ist das nicht. Einige der jungen Leute haben eigene Bäckereien aufgemacht - und meine Kunden glauben, ich habe jetzt ein Franchise."

Hoffnung auf den nächsten Schritt

Mehr als 9.000 junge Menschen erhielten im Rahmen der Shofco-Projekte in den vergangenen zwei Jahren eine Ausbildung oder einen Praktikumsplatz, außerdem wurden fast 3.000 jungen Leuten digitale Fähigkeiten vermittelt, die in online-Jobs münden sollen. Es handelt sich meist um Beschäftigung im sogenannten informellen Sektor, der den Großteil der kenianischen Wirtschaft ausmacht. Doch es bedeutet ein Einkommen - und die Hoffnung, sich den nächsten Schritt hocharbeiten zu können.