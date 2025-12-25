Wegbereiter des Kapitalismus Wohnen für 88 Cent - Jakob Fuggers Erbe lebt weiter

Die Fuggerschen Stiftungen hatten zum 500. Jubiläum der Fuggerei 2021 die "Fuggereien der Zukunft" gesucht. Dabei wurden Projekte aus Sierra Leone und Litauen vorgestellt. "Beide Vorhaben beruhen auf eigenständigen Initiativen – das Projekt in Sierra Leone hat sich unabhängig weiterentwickelt, in Litauen konnten die ursprünglichen Pläne bislang nicht umgesetzt werden", berichtet Sophie Dost, Sprecherin der Stiftungen.

In dem Fischerdorf Rothumba im westafrikanischen Sierra Leone wurde zunächst mit dem Bau einer Schule begonnen. Es soll letztlich eine nachhaltige, soziale Siedlung entstehen. Ein gemeinnütziger Verein aus Frankfurt/Main unterstützt das Vorhaben.

Wie wird zum 500. Todestag an Jakob Fugger erinnert?

Es gibt eine Reihe von Veranstaltungen aus Anlass des Gedenkjahres. In der Fuggerei ist eine Sonderausstellung unter dem Titel "Kult und Kommerz. Jakob Fugger im kollektiven Gedächtnis" zu sehen. Im Schaezlerpalais in Augsburg wird zudem Kunst aus der Epoche der Fugger präsentiert. Das Augsburger Staatstheater zeigt noch bis März 2026 in seiner Theaterkrimi-Reihe "Tatort Augsburg" eine Episode, in der es um einen Giftanschlag auf Jakob Fugger geht.

Am kommenden Dienstag, dem 500. Todestag, will der Augsburger Bischof Bertram Meier in der Kirche St. Anna eine Gedenkmesse zelebrieren. Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU) lädt anschließend zu einem Staatsempfang ein.