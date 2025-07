Junge Leute in die Ortsteile holen – das ist das A und O, wenn die Dörfer überleben wollen. Die beiden Ortsteilbürgermeister von Kaltensundheim, Adrian Schmuck, und Kaltenwestheim, Jan Engel, möchten auch aus diesem Grunde mithelfen, den Weg für Bauwillige freizumachen. In ihren Orten gibt es Baugebiete, noch angeschoben von ihren Vorgängern – doch in den letzten Jahren nicht weiter vorangeschritten. In Kaltensundheim betrifft das die noch freien Grundstücke im Wohngebiet am Graswald und in Kaltenwestheim die Hinter dem Kirchhof. Woran es mangelt? Sie sind nicht erschlossen. „Die Erschließung der Grundstücke durch die Stadt selbst ist nicht drin“, sagt Stadt-Bürgermeister Erik Thürmer mit Blick auf die angespannte Kassenlage von Kaltennordheim unmissverständlich. Aber soll es daran für ewig scheitern?