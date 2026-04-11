Weg von Billig-ModeWas wir von der DDR lernen können
Noelia Schlotthauer 11.04.2026 - 10:05 Uhr
Obwohl es heute, anders als in der DDR, keine staatlich bestimmte Modelinie mehr gibt, sind wir bei der Einheitskleidung und weg von der Kreativität.
Als junger Mensch, der die DDR nicht erlebt hat, einen Artikel über die Mode zu Ost-Zeiten zu schreiben, war lehrreich. Eigentlich sollte ich nur eine Modenschau ankündigen, doch beim Recherchieren darüber, was die Leute damals nun wirklich anhatten, vergingen Stunden.