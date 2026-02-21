Susanne (Name von der Redaktion geändert), Anfang 40 aus dem Ilm-Kreis, kann seit kurzer Zeit offener über ihre Gefühle reden, wenn es um das Wort Zahnarzt geht. In der Vergangenheit verhinderte das vor allem Scham. Sie plagt eine furchtbare Angst, wenn es um das Thema Zahnarzt geht. „Mein rationales Verständnis weiß, dass Zahngesundheit wichtig ist, man keine Schmerzen dauerhaft aushalten muss“, sagt die sympathische Frau, als müsste sie sich rechtfertigen. „Ich habe aber keinen Einfluss auf meine Körperreaktionen im Zusammenhang mit dem Thema.“ Sie verdrängt Zahnschmerzen, verschiebt ein ums andere Mal den Anruf beim Zahnarzt, um einen Behandlungstermin zu vereinbaren, schaltet das Fernsehprogramm weg, wenn es um Zahngesundheit geht, kann in der Nacht vorm Termin nicht schlafen. Auf dem Behandlungsstuhl macht sich ihr Körper so steif, sagt sie, dass sie noch in den Stunden danach „nicht zu gebrauchen“ ist und am nächsten Tag von der Verkrampfung Muskelkater hat.