Noch rollen die Autos über die 1982 errichtete Werra-Brücke in Walldorf. Die Querung verbindet den Meininger Ortsteil mit dem Gewerbegebiet und der Bundesstraße 19 in Richtung Meiningen und Eisenach. Doch an der alten Spannbeton-Brücke nagt der Zahn der Zeit. Die Carola-Brücke in Dresden, ebenfalls aus Spannbeton errichtet, ist bekanntlich im September 2024 eingestürzt. Brücken dieser Bauart gelten spätestens seitdem als gefährdet. Droht der Werra-Brücke das gleiche Schicksal?