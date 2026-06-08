Die Zielgruppe hat genügend Kapital

Das zielt auf die großen Vermögensverwalter in Europa, von denen etliche Bankkonzernen und Versicherungen gehören. Anders als Banken vergeben Vermögensverwalter keine Darlehen, sondern legen die Gelder ihrer Kunden in Anleihen aller Art, Aktien und sonstigen Papieren an. Eine - in dem Papier nicht genannte - europäische Großmacht auf diesem Feld ist die Allianz, deren zwei Investmentgesellschaften Ende des ersten Quartals über zwei Billionen Euro Kundengelder betreuten. Das Hindernis: Vermögensverwalter sind vorsichtig in der Geldanlage, Risikokapital zählt daher bislang nicht zu den Kerngeschäften.