„Wer passt sich wen an, der Mensch an die Arbeit oder die Arbeits an den Menschen“, stellte Pfarrer Rainer Kunz einen Frage an den Anfang eines Festgottesdienstes in der evangelischen Stadtkirche St. Peter in Sonneberg. Die Arbeit dem Menschen anpassen? In Sonneberg gibt es eine Institution, die das bereits im Namen trägt – die Werkstatt für angepasste Arbeit, kurz Wefa, gibt es mittlerweile bereits 35 Jahre. Wegbegleiter, Mitarbeiter und Freunde der Einrichtung, die vom hiesigen Diakoniewerk getragen wird kamen zu Wort und skizzierten vor dem Publikum – überwiegend Mitarbeiter und Angehörige – eine Arbeitswelt mit dem Menschen im Mittelpunkt. Sie erzählen von schwierigen Anfängen, riesigen Herausforderungen und einem mitunter zähem Ringen um Menschen mit Behinderung in die Mitte der Gesellschaft zu holen, jene Mitte, die auch und gerade durch die Arbeitswelt bestimmt wird.