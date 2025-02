In diesem Jahr konnten alle Teilnehmer nicht nur Fasching, sondern gleichzeitig auch ein rundes Jubiläum feiern. Zum nunmehr zwanzigsten Mal fand der Wefa-Fasching am Freitagabend im G-Haus statt. Damit überhaupt gefeiert werden konnte, hatte sich die DSV Rennsteigwerkstätten Neuhaus am Rennweg im Vorfeld um den Aufbau der Räumlichkeiten gekümmert. Die Wefa Sonneberg war nicht die einzige teilnehmende Werkstatt für angepasste Arbeit – auch Eisfeld, Hildburghausen sowie Wildenheid waren vor Ort. Ferner nahmen an der Veranstaltung die Dreherwerkstatt (ebenfalls zur Wefa Sonneberg dazugehörend), die DSV, das Wohnheim Wolkenrasen, die Wohnstätte Eisfeld, das Förderzentrum Sonneberg sowie die AWO-Wohnheime in Mupperg sowie an der Gleisdammstraße teil.