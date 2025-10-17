Wenn an diesem Sonntagabend in der Kölner Kongresshalle Flora die Lichter aufleuchten, die Musik erklingt und tausend gespannte Gesichter Richtung Bühne blicken, dann schlägt in Meiningen so manches Herz ein bisschen schneller. Denn mitten in diesem glitzernden Hochzeitszauber steht Anja Hinske, Inhaberin des Brautmodengeschäfts „Zauberhaft“. Sie kämpft um nichts Geringeres als den Titel „Bester Brautmodenausstatter Deutschlands“ bei den Wedding King Awards 2025.