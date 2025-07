Der Mann von der Elfenbeinküste spielte von 2022 bis 2024 in den USA und war Topscorer der Nachwuchsliga USPL. Im Januar wechselte er nach Spanien zu CD Leganes und feierte am 29. März sein Profidebüt im Spiel bei Real Madrid. In zehn Spielen traf er zweimal und lieferte eine Vorlage.