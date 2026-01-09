Wechselhaftes Winterwetter: Neue Kaltfront erwartet - Schnee in der Nacht

München (dpa/lby) - Nach dem Abzug des Sturmtiefs "Elli" sagt der Deutsche Wetterdienst für Bayern die nächste Kaltfront mit Schneefall bis in die Täler voraus. Zunächst erwarten die Meteorologen am Vormittag noch in Unter- und Mittelfranken sowie in Schwaben und Oberbayern sehr windiges bis stürmisches Wetter mit Böen um 60 Kilometer pro Stunde, auf den Alpengipfeln im Südwesten Bayerns zum Teil auch schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer.