München (dpa/lby) - Wer in den kommenden Tagen auf der Wiesn feiern will, sollte mit Blick aufs Wetter vor allem den Sonntag in den Blick nehmen. In München sei dann mit Höchstwerten um 14 Grad zu rechnen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Sonne werde zudem voraussichtlich öfter zu genießen sein als am Samstag - bis zu 50 Prozent der Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.