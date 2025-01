Berlin/Ingolstadt - Fußball-Zweitligist Hertha BSC ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge an einer Verpflichtung von Angreifer Sebastian Grönning vom FC Ingolstadt interessiert. Der Däne sei in engem Austausch mit der Hertha und schon zu Gesprächen sowie Untersuchungen in Berlin gewesen, hieß es. Zuerst berichtete die "Bild"-Zeitung.