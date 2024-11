Erster Oberbürgermeister mit CDU-Parteibuch in Bayern

Schuchardt ist gebürtiger Frankfurter und war in Hessen bei der CDU in die Kommunalpolitik eingestiegen. Als er 2014 zum Würzburger Oberbürgermeister gewählt wurde, war er der erste CDU-Politiker in Bayern in dieser Position. Mitte 2025 sei er in Würzburg exakt 18 Jahre hauptberuflicher Stadtrat, Kämmerer und OB gewesen, sagte Schuchardt. "Dies entspricht drei vollen Amtszeiten als Wahlbeamter. Wenn ich noch etwas anderes machen möchte, dann ist es nun an der Zeit."