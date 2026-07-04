Wechsel zu Real im Gespräch: Basketball-Nationalspieler Bonga verlässt Partizan Belgrad

Belgrad - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga verlässt Partizan Belgrad, wechselt aber nicht zurück in die nordamerikanische Liga NBA. Das berichtet das Internet-Portal "Basketball-world.news". Wie der serbische Verein bekannt gab, zog der 26-Jährige die Ausstiegsklausel, die etwa 700.000 Euro betragen soll. Insider-Informationen zufolge soll sich der Welt- und Europameister mündlich mit Real Madrid über einen Wechsel einig sein, eine offizielle Bestätigung steht demnach kurz bevor.