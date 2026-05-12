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  6. Foley geht nach Dresden

Wechsel perfekt Foley geht nach Dresden

Das Gerücht gab es schon länger, jetzt ist es offiziell: Top-Spielerin Mackenzie Foley wechselt von Double-Gewinner VfB Suhl zum Finalgegner Dresdner SC.

Wechsel perfekt: Foley geht nach Dresden
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Wechselt vom Meister zum Vizemeister Mackenzie Foley. Foto: Imago/Christian Heilwagen

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC treiben die Personalplanungen weiter voran und verkünden den nächsten spektakulären Neuzugang. Sie verstärken sich mit Außenangreiferin Mackenzie Foley. Die 24-Jährige aus den USA wechselt von Meister und Pokalsieger VfB Suhl zum Vizemeister und unterschreibt einen Vertrag für die kommende Spielzeit. Zuvor hatte der sechsmalige deutsche Meister bereits Sarah Straube aus Italien zurück an die Elbe gelotst und mit Lena Kindermann eine weitere Nationalspielerin verpflichtet.

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Foley war erst im vergangenen Sommer von der St. Cloud State University (USA) nach Suhl gewechselt und avancierte in der Bundesliga-Hauptrunde zur besten Außenangreiferin der Liga. Nachdem sie sowohl im Pokal-Halbfinale als auch in der Finalserie wichtige Punkte gegen die DSC-Damen zum Erfolg ihrer bisherigen Mannschaft beisteuerte, wird sie künftig auf der anderen Seite des Netzes stehen. Damit bestätigte sich das seit Monaten schwelende Wechselgerücht endgültig. Unmittelbar im Anschluss an die Saison war noch spekuliert worden, ob Foley mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in den USA wieder zurück in ihre Heimat geht.

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DSC-Trainer Alexander Waibl freut sich auf die Zusammenarbeit: „Wir haben in der letzten Saison sechs Mal gegeneinander gespielt. Ich wusste schon nach dem ersten Spiel, dass Kenzie eine ganz außergewöhnliche Spielerin ist, die zwei für eine Außenangreiferin wesentliche Eigenschaften in hervorragender Form in sich vereint. Zum einen ist sie eine sehr, sehr stabile Annahmespielerin und zum anderen hat sie eine Durchschlagskraft im Angriff, die sie ganz besonders macht.“

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