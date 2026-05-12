Wechsel perfekt: Foley geht nach Dresden

Foley war erst im vergangenen Sommer von der St. Cloud State University (USA) nach Suhl gewechselt und avancierte in der Bundesliga-Hauptrunde zur besten Außenangreiferin der Liga. Nachdem sie sowohl im Pokal-Halbfinale als auch in der Finalserie wichtige Punkte gegen die DSC-Damen zum Erfolg ihrer bisherigen Mannschaft beisteuerte, wird sie künftig auf der anderen Seite des Netzes stehen. Damit bestätigte sich das seit Monaten schwelende Wechselgerücht endgültig. Unmittelbar im Anschluss an die Saison war noch spekuliert worden, ob Foley mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in den USA wieder zurück in ihre Heimat geht.