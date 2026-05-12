Wechsel perfekt: Foley geht nach Dresden

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC treiben die Personalplanungen weiter voran und verkünden den nächsten spektakulären Neuzugang. Sie verstärken sich mit Außenangreiferin Mackenzie Foley. Die 24-Jährige aus den USA wechselt von Meister und Pokalsieger VfB Suhl zum Vizemeister und unterschreibt einen Vertrag für die kommende Spielzeit. Zuvor hatte der sechsmalige deutsche Meister bereits Sarah Straube aus Italien zurück an die Elbe gelotst und mit Lena Kindermann eine weitere Nationalspielerin verpflichtet.