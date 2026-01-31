Wechsel: Nürnberg leiht 19-jährigen Fernandez vom FC Bayern aus

Nürnberg (dpa/lby) - Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat sich eine weitere Verstärkung für das zentrale Mittelfeld geholt. Der Club leiht den 19-jährigen Javier Fernandez vom FC Bayern München aus.
Javier Fernandez gilt als Mittelfeldtalent. In Nürnberg soll er den nächsten Entwicklungsschritt machen.
"Javier ist ein spannendes Talent auf seiner Position. Er durfte nicht ohne Grund schon einige Male bei der ersten Mannschaft reinschnuppern und Spiele für die spanischen U-Nationalmannschaften bestreiten. Wir wollen ihm hier in Nürnberg die Chance geben, erstmals in der 2. Bundesliga sein Können unter Beweis zu stellen", sagte Joti Chatzialexiou, Vorstand Sport, in einer Vereinsmitteilung.
Der Spanier durchlief die Akademien von Celta Vigo und Atlético Madrid, ehe er im Januar 2023 in die U17 des FC Bayern wechselte. Nach einem halben Jahr in der Münchner B-Jugend war er für eine weitere Spielzeit Teil der U19 und ist seit Sommer 2024 Bestandteil der Zweitvertretung der Münchner.
Neben Einsätzen in der Regionalliga trainierte Fernandez auch immer wieder bei der Profi-Mannschaft von Vincent Kompany mit, stand im Bundesligaspiel in Heidenheim im Spieltagskader und kam bei der Generalprobe auf die Rückrunde in Salzburg zum Einsatz. "Ich freue mich auf meine kommende Zeit beim FCN, in der ich weiter dazulernen und mich an ein neues Niveau sowie Intensität im Vergleich zur Regionalliga gewöhnen möchte", sagte Fernandez.