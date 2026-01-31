Wechsel: Nürnberg leiht 19-jährigen Fernandez vom FC Bayern aus

Neben Einsätzen in der Regionalliga trainierte Fernandez auch immer wieder bei der Profi-Mannschaft von Vincent Kompany mit, stand im Bundesligaspiel in Heidenheim im Spieltagskader und kam bei der Generalprobe auf die Rückrunde in Salzburg zum Einsatz. "Ich freue mich auf meine kommende Zeit beim FCN, in der ich weiter dazulernen und mich an ein neues Niveau sowie Intensität im Vergleich zur Regionalliga gewöhnen möchte", sagte Fernandez.