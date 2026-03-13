Fehlende Pro-Lizenz: Jahn braucht neuen Coach

Raychouni hatte in Regensburg bereits die letzten beiden Partien der vorigen Zweitliga-Saison als Interimstrainer bestritten. Auch diesmal wird sein Engagement nicht von längerer Dauer sein: Weil er noch keine Pro-Lizenz besitzt, darf er laut Regularien nur zwei Partien übernehmen. Sein Ziel sei es, im Herbst beim Deutschen Fußball-Bund einen Platz für einen entsprechenden Lehrgang zu bekommen. Der SSV Jahn hatte deshalb schon in dieser Woche verkündet, schnellstmöglich einen Nachfolger für Wimmer zu suchen.