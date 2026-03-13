Regensburg (dpa/lby) - Nach dem überraschenden Weggang von Chefcoach Michael Wimmer hofft der SSV Jahn Regensburg in der 3. Liga auf eine Trotzreaktion. "Wir müssen jetzt enger zusammenrücken im Trainerteam", schilderte Interimscoach Munier Raychouni. Wimmer hatte die Oberpfälzer in dieser Woche auf eigenen Wunsch und mit sofortiger Wirkung verlassen, um als Co-Trainer beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel anzuheuern. Der Verein wusste länger von dem Wunsch und stimmte einer Vertragsauflösung nun zu.