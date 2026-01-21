Wechsel nach Berlin: Neuer Job für Thüringer Ex-Ministerin

Erfurt (dpa/th) - Die frühere Thüringer Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) arbeitet künftig als Referentin bei der Linken-Fraktion im Bundestag. Das geht aus einer Entscheidung des Thüringer Kabinetts über die Karenzzeit von Karawanskij hervor, über die die Staatskanzlei informierte. Demnach folgt das Kabinett der Empfehlung eines Gremiums für solche Fälle und gibt grünes Licht für den neuen Job. Die Entscheidung fiel demnach schon Mitte Dezember. Nach Angaben einer Sprecherin der Linke-Bundestagsfraktion wird Karawanskij im Bereich Bund-Länder-Koordination arbeiten.