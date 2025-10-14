Gehren darf sich auf einen neuen Nahversorger freuen: Ein 24-Stunden-Markt soll im kommenden Jahr eröffnen. Das bestätigte Unternehmer Tino Möller, der bereits seit September 2023 einen solchen Markt in Martinroda betreibt. Dort können Kunden rund um die Uhr einkaufen – ganz ohne spezielle Kundenkarte, lediglich mit der EC-Karte, die gleichzeitig als Eintritts- und Zahlungsmittel dient. Angeboten werden in dem Selbstbedienungsladen Lebensmittel, Drogerie-Produkte, Getränke und vieles mehr.