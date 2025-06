Müller gibt keinen Einblick in Zukunftspläne

Der 35-jährige Müller hatte vor der Club-WM keinen konkreten Einblick in seine Zukunftspläne gegeben. Das Turnier wollte er aber auch zur Werbung in eigener Sache nutzen. "Klar ist es auch eine Möglichkeit für mich", bestätigte Müller. "Vor allem, wenn wir weit kommen, dann kommen wir in unterschiedlichste Regionen in den USA." Und er könne da "nochmal ein bisschen reinschnuppern".