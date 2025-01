"Tobias ist flexibel einsetzbar. Er ist ein zweikampfstarker Spieler, der aber auch fußballerisch seine Klasse hat. Ein smarter Typ, der auf dem Platz aber schon unangenehm sein kann", sagte Stephan Küsters, Sportlicher Leiter von Viktoria Köln. Eisenhuth spielte seit 2023 in Regensburg und war mit dem Club in der vorigen Saison in die 2. Bundesliga aufgestiegen.