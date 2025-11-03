Wechsel in den Verwaltungsrat: Chef von Kryptobörse Bitpanda tritt zurück

Das Start-up richtet sich zum einen an private Kunden, die über die Bitpanda-App mit Kryptowährungen wie Bitcoin handeln können, aber auch in Aktien, ETFs oder Rohstoffen investieren können. Ferner bietet Bitpanda seine Dienste anderen Unternehmen an. So beruht etwa der Kryptohandel bei der Smartphonebank N26 auf Technik von Bitpanda.