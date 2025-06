Vor allem seine mentale Stärke soll dem Team aus Bayern gegen den Vorzeige-Piloten aus Sachsen helfen. "Bei Hansi hat es immer so knapp nicht gereicht, und dann sind die Startzeiten von Lauf zu Lauf auch oft langsamer statt schneller geworden. Und das sind Dinge, die man in den Griff bekommen muss", meinte Margis und setzt vor allem auf die Fahrkünste von Lochner: "Er hat mich und Franz 2022 in Peking bereits ganz schön unter Druck gesetzt, er war immer schon brutal schnell und gut."